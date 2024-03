Terza Categoria Il Monte Roberto rimette il muso avanti | il Largo Europa frena

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 5 marzo 2024) L’undici di Catalano resta sola al comando, quello di Radicioni ora rincorre a due punti. La Spes Jesi aggancia il Villa Strada al terzo posto, quarta il Valle del Giano VALLESINA, 5 marzo 2024 – Turno di campionato che ha portato sostanziali modifiche in testa alla classifica con ilche resta solo al primo posto, ilrincorre a due punti. La Spes Jesi aggancia il Villa Strada al terzo, quarta il Valle del Giano. Incalza la Cameratese. Andrea Giacconi “E’ un campionato avvincente – l’analisi di Andrea Giacconi – ed aperto a qualsiasi risultato e posizioni, tutti possono vincere o perdere con tutti, la griglia sia per la vittoria finale che per i play off è apertissima. Alla fine una la spunterà e penso che lo farà la squadra più meritevole”. Junior Jesina – Spes Jesi Successo esterno della ...