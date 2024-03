Tentato furto in casa dell’assessore Elena Scapece | coltello alla gola del marito | ladri messi in fuga dalle urla

Recale. Non è la prima volta che il noto avvocato Arnaldo Gadola subisce un furto . L’ultima volta fu nel luglio del 2017 quando fu rubato di tutto con vistosi ... (casertanotizie)

Tentato furto d’auto in via Starza a Giugliano . Tentano di portare via una fiat 500. Per i danni la proprietaria costretta a chiamare il carro ... (puntomagazine)

Tentato furto di materiale incustodito in una azienda agricola di Faicchio , denunciati due uomini della provincia di Caserta Tentano furto in azienda ... (puntomagazine)

Reggio. Arrestato giovane di 22 anni per tentata estorsione e atti persecutori ai danni di un 65enne: aveva deciso di allontanarlo dopo che lo scorso mese di febbraio era stato arrestato per furto aggravato in concorso REGGIO CALABRIA – Un cittadino marocchino di 22 anni è stato arrestato dagli agenti ...tempostretto

Tentano il “cavallo di ritorno” e aggrediscono gli agenti: 3 arresti della Polizia in zona Capodichino: Pertanto, due napoletani di 17 e 20 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per lesioni perosnali, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale ed estorsione, mentre lo ...erreemmenews

Ruba smartphone alla commessa del negozio, arrestato nel Cuoio: Ruba lo smartphone dalle mani della commessa del negozio di telefonia, ma viene bloccato dai carabinieri di Santa Croce che erano in strada per un ...gonews