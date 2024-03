Tensione alle stelle tra Cina e Filippine | le navi si speronano | ecco la collisione | Video

(Di martedì 5 marzo 2024) La Guardia costiera delleha denunciato il danneggiamento di una nave a seguito di unacon una nave della guardia costiera cinese nel Mar Cinese Meridionale. Laè avvenuta, ha riferito il portavoce della guardia costiera filippina Commodoro Jay Tarriela, mentre erano in corso operazioni di approvvigionamento delle forze armate da parte di duedella guardia costiera filippina. A riportare danni è stata la nave BRP Sindangan. "Durante l'operazione, ledella guardia costiera filippina hanno dovuto affrontare manovre pericolose e blocchi da parte delledella guardia costiera cinese e della milizia marittima cinese", ha spiegato Tarriela, sottolineando che "le loro azioni sconsiderate e illegali hanno portato a una". ...

Si è trattato del primo intervento da parte della marina tedesca dall'inizio dell'operazione dell'Ue Aspides che ha come obiettivo quello di proteggere le ... (ilgiornale)

Affluenza ai minimi storici in Iran dove, secondo i dati dell'agenzia Irna, solo il 41% è andato a votare. Si tratta del più alto dato di astensionismo ... (quotidiano)

Due settimane dopo l’incidente in cui sono morti due pescatori cinesi mentre erano inseguiti dalla guardia costiera taiwanese, la tensione rimane Alta nelle ... (formiche)

finale ad alta tensione tra Torino e Fiorentina. Gesto minaccioso di Juric verso Italiano , deve scendere in campo anche il presidente Cairo per calmare gli ... (fanpage)

Si è votato lo scorso primo marzo per rinnovare il parlamento Iran iano e gli 88 componenti dell’Assemblea degli Esperti che dovranno scegliere il successo re ... (fanpage)

Il Legal Project Management per migliorare la gestione dei servizi legali: Il dibattito intorno a questi temi crea una continua Tensione verso il miglioramento degli output e ... abilità, strumenti e tecniche alle attività di un progetto al fine di conseguirne gli obiettivi” ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Candidati centrodestra: vertice a Roma. Selfie di Menani col sosia di Vespa: Più Tensione su Reggio e Modena ... Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, ...lapressa

Crisi a Gaza si aggrava: stallo nei negoziati e incertezza ostaggi: La persistente Tensione a Gaza entra nel suo 151° giorno ... "Ho ordinato al nostro ambasciatore alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, di tornare in Israele per consultazioni immediate riguardo al ...theitaliantimes