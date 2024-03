Tennis | Andrey Rublev chiede un cambiamento del regolamento dopo i fatti di Dubai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono state ore molto particolari per, al centro di un vero e proprio casoquanto accaduto nella semifinale dell’ATP500 di, che lo vedeva opposto al kazako Alexander Bublik. Il moscovita, squalificato per “verbal abuse” nei confronti del giudice di linea (insultato in russo dal giocatore a detta sua), aveva subìto anche una sanzione in termini di punti e pecuniaria. Tuttavia,ha presentato ricorso e l’ATP l’ha parzialmente accolto, riottenendo i punti conquistati con la semifinale (e quindi resta n.5 del ranking ATP), e anche il prize money di 157.755 dollari, decurtato da una multa di 36.400 dollari. Come riportato dal portavoce del massimo circuito internazionale: “Il processo di appello ha preso in considerazione le testimonianze del giocatore, dei funzionari, nonché ...