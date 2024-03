Telecamere anti-spaccio | Mirabello videosorvegliato | Individuati 15 luoghi chiave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Reggio Emilia, 6 marzo 2024 – L’emergenza che si respira in zona stazione è fatto acclarato, come testimoniano i continui episodi di vandalismo, risse e aggression, varie forme di degrado all’abitato e alle strade, oltre al senso di abbandono percepito - "dopo le 20 è terra di nessuno", l’allarme di una testimone - che si stanno verificando a poca distanza di giorni. A breve il quartiere limitrofosarà dotato di un sistema diffuso di videosorveglianza. Un intervento richiesto dall’associazione Reggio Civitas al Comandante della polizia locale Stefano Poma in prima istanza nel 2021, e quindi nel 2023, a cui è seguito un sopralluogo con i tecnici comunali nel quale Reggio Civitas ha elencato le aree pubbliche che beneficerebbero di, per favorire ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. "Svolgerebbero infatti un’azione di ...