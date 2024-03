Teatro delle bambole | Cenere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Venerdì 8 marzo alle 21.30, andrà in scena "" -di Grazia Deledda, regia di Andrea Cramarossa. Una storia fatta di odori e di sensi di un corpo che cerca di ricomporre i tasselli di una esistenza frantumata. Il giovane Anania, abbandonato dalla madre Olì in tenera età, trascorrerà gran parte della sua gioventù alla ricerca di quella madre che, per necessità, ha dovuto disfarsi di un fardello troppo pesante e al quale non avrebbe potuto garantire alcuna forma di sussistenza.