Teatro del Maggio | Torselli attacca Nardella | “No a Fuortes come sovrintendente”

(Di martedì 5 marzo 2024) “L’indicazione di CarloprossimodelMusicale Fiorentino da parte del sindaco- scrive- è fuori luogo e fuori tempo. Fuori luogo perché non spetta a lui scegliere il, bensì al Ministro Sangiuliano, al quale peraltro consigliamo, dopo le note vicende legate al nome di Pereira, di non ascoltare troppo il sindaco di Firenze" L'articolo proviene da Firenze Post.

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in occasione della giornata internazionale della donna , per sensibilizzare ... (anteprima24)

Venerdì 8 marzo alle 21.30, andrà in scena "Cenere" - Teatro delle bambole di Grazia Deledda, regia di Andrea Cramarossa. Una storia fatta di odori e di ... (lanazione)

C.S. Premio Nazionale delle Arti : la finale a Benevento – in concerto Fabrizio Bosso e l’Orchestra del Conservatorio Doppio e prestigioso appuntamento con ... (puntomagazine)

Dal Teatro alla caccia alle uova: marzo ricco di appuntamenti al centro culturale di Tassignano: Domenica 10 e domenica 17 marzo alle 15,30 la sala Pardi del polo Artemisia si animerà con gli spettacoli a ingresso gratuito nell’ambito di Briciole di Teatro, una iniziativa che da quasi trent’anni ...luccaindiretta

Varese Summer Festival: concerti e spettacoli da vivere: GLI OSPITI: RUSSEL CROWE, FIORELLA MANNOIA, PUCCI, VINCENZO SCHETTINI, LE VIBRAZIONI, DIEGO BASSO E L’ORCHESTRA RITMICO SINFONICA ITALIANA , ROBERTO SAVIANO, MARIO BIONDI, MAX ANGIONI Dopo il grande s ...nuovaedizione.ecodelverbano

Enzo De Caro al Teatro Acacia di Napoli con il film “La Chiocciola”: Il Cinema Vittoria di Napoli ospiterà Enzo Decaro il 6 marzo per la presentazione del suo ultimo film. Decaro sarà presente in sala per introdurre il film e partecipare a una sessione di domande e ...ilmattino