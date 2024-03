Teatro Comunale | l’8 marzo in scena la nona edizione di ‘Voci di Donne’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 8, presso ildi Benevento, si terrà ladidi Donne‘, un evento ideato da Carmen Castiello e diretto da Linda Ocone. Un progetto artistico che vedrà protagonisti la Compagnia Balletto di Benevento e l’orchestra del Liceo Musicale ‘G. Guacci’, diretta dal maestro Deborah Capitanio, in due repliche (alle 9,00 e alle 11,00). L’eventodisi propone di rompere gli stereotipi e di valorizzare la diversità, offrendo uno spazio di riflessione profonda e di condivisione per onorare le donne. In particolare, è un’occasione per veicolare modelli positivi e propositivi di donne che si sono distinte per le loro scelte, azioni e pensieri. Quest’anno l’evento sarà dedicato a ...