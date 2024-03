Taylor Swift | il trailer del film concerto Taylor Swift | The Eras Tour Taylor’s Version

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Ecco ildelThe’s) in esclusiva su Disney+ È disponibile ildiThe’s)! Il 15 marzo debutterà in esclusiva su Disney+ ildell’artista 14 volte vincitrice del Grammy per la prima volta ine integrale e che include il brano “cardigan” e quattro canzoni acustiche aggiuntive. L’esperienza cinematografica dei record ...