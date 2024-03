Tar | aumentano ricorsi e fascicoli In Umbria una Giustizia rallentata anche dalle carenze di personale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Aumenta il numero deipresentati, ma cresceil numero deipendenti. Che sono aumentati da 1.024 a 1.339 nel 2023. Deipresentati, con una media di tre al giorno, 331 sono amministrativi ordinari praticamente lo stesso numero del 2022, quando gli atti erano stati 339. Ma nei dodici mesi trascorsi, ci sono state 686 richieste, ovvero il 70% del totale, per ottenere l’ottemperanza, cioè l’applicazione della sentenza, attraverso la nomina di un commissario ad acta in riferimento alla legge Pinto sulla equa riparazione per la durata eccessiva del processo. Per fare un paragone, erano stati 425 nel 2022 e 351 nel 2021. È quanto emerge dalla relazione del presidente del Tribunale amministrativo dell’, Pierfrancesco Ungari, resa nota in occasione della cerimonia per ...