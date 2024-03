Tanti errori e “sviste” arbitrali | la Elachem cede alla Fortitudo | Vorrei rispetto per i ragazzi

(Di martedì 5 marzo 2024) Non sono bastati tre quarti di grande qualitàVigevano per riuscire nello sgambettoBologna che è passata al palastracolmo 72-80. A pesare è stato un calo dei ducali nel secondo tempo ma anche più di una chiamata arbitrale dubbia. "che ci fosse piùper questie per il nostro pubblico – commenta amareggiato coach Lorenzo Pansa – La squadra ha giocato al suo meglio contro un grande avversario. Deluso? Direi di sì: abbiamo dimostrato di poterci misurare contro chiunque". U.Z.

