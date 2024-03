Tamponamento tra camion sull’A1 | un morto nel tragico incidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Calenzano (Firenze), 5 marzo 2024 – Un altrosulle strade della provincia di Firenze dopo quello che è costato la vita ieri sera, 4 marzo, ad un uomo di 62 anni sulla Mezzana Perfetti Ricasoli a Sesto Fiorentino. Stavolta i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A1, nel comune di Calenzano, per una catena che ha coinvolto tre mezzi pesanti. L’è avvenuto poco prima dell’una di notte al km 279 in direzione sud. I pompieri, intervenuti con due squadre, hanno garantito la sicurezza durante le fasi di soccorso, ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. All’arrivo degli uomini dei distaccamenti di Firenze e Calenzano i conducenti erano già stati soccorsi dal personale sanitario. Nel, un uomo di 64 anni ha però perso la vita.