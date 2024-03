Tajani | a Gaza cessate fuoco sostenibile

(Di martedì 5 marzo 2024) 11.45 "E' essenziale raggiungere unil. E questo anche per attenuare le tensioni regionali l'Italia chiede una pausa prolungata e duratura delle ostilità,che porti unilcome chiesto anche dalle risoluzioni 2712 e 2720 del Consiglio di Sicurezza Onu". Così a Montecitorio il ministro. Sulla missione Ue in Mar Rosso: Aspides avrà "compiti di autodifesa, cioè neutralizzazione di attacchi a mercantili scortati e di tentativi di sequestro.Ma nessun carattere preventivo",sottolinea

