Tajani presenta le missioni internazionali dell’Italia in Palestina | Mar Rosso e Ucraina | cosa prevedono

(Di martedì 5 marzo 2024) Antonioin Parlamento le nuovedell'Italia, cioè la missione Levante in, Eunafor Aspides nel Mar, e Euam Ukraine. Eccoha detto il ministro degli Esteri e il parere sulle risoluzioni dei partiti.

Come rende noto un comunicato stampa diramato poco fa da Forza Italia ai media: “ Antonio Tajani ha presentato la sua candidatura alla segreteria nazionale ... (italiasera)

Missioni militari, governo favorevole a impegni Pd e risoluzione M5S: Nell'aula della Camera l'esame della relazione delle commissioni Affari esteri e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla ...lapresse

Mar Rosso, Tajani alla Camera: “Missione Aspides avrà solo compiti di difesa”. Ok del governo a risoluzioni Pd e M5S: L’intervento in Aula del ministro della Difesa, che annuncia il parere favorevole anche per i testi della maggioranza, di Iv e Azione ...repubblica

Mar Rosso, la missione Aspides attende il via libera del Senato: in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sul Diritto del mare ein stretto coordinamento con le altre iniziative multi-laterali presenti nella regione", si legge nel provvedimento. Sarà ...italiaoggi