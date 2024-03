Tajani | “Bisogna che non ci sia la sconfitta dell’Ucraina perché altrimenti sarebbe una resa”

(Di martedì 5 marzo 2024) ROMA – “La pace non è mai un’utopia.che non ci sia launa. Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucrainapossa resistere all’offensiva russa epossa poi sedersi a un tavolo”. Lo ha affermato il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Russia – Nato: rischiamo la guerra?”. “dire che la Russia pensava di vincere la guerra in 24 ore”, ha detto Antonio, “Sono passati due anni e non è riuscita a vincere. Questa è una vittoria da parte dell’Occidente e ...

"L'obiettivo del l'Italia è quella di lavora re per la de-escalation e per la pace . La mia visita in Libano, in Israele e Cisgiordania è stata finalizzata a ... (quotidiano)

“Noi siamo favorevole per il terzo mandato dei sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti ma non per il prolungamento del mandato ai governatori che hanno già ... (ilfattoquotidiano)

REGIONALI: Tajani, “NON MI PREOCCUPA L’EFFETTO SARDEGNA”: Lo ha detto il leader nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi a Chieti ... Spiacevole come episodio, forse Bisognava scegliere il nuovo candidato con qualche settimana di anticipo, qui non c’è ...abruzzoweb

Missioni, in Parlamento via libera quasi unanime. Solo Avs si smarca: Roma, 5 mar. (askanews) – Il Parlamento si compatta con qualche distinguo intorno alle missioni internazionali Aspides in Mar Rosso, Levante a Gaza e EUAM Ukraine in Ucraina. Prima alla Camera e poi i ...ildenaro

Ucraina, Tajani “Pace non è utopia, ok tavolo ma con due forze in equilibrio”: ROMA (ITALPRESS) – “La pace in Ucraina non è utopia. Bisogna lavorare per sedersi ad un tavolo ma non deve esserci una sconfitta dell’Ucraina altrimenti ...sicilianews24