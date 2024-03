Tafferugli dopo il derby tra Juve Stabia e Casertana | tre agenti feriti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 5 marzo 2024) Caserta. Tre, è questo il primo bilancio deiavvenuti verso la mezzanotte di ieri tra via Virgilio e viale Europa, pieno centro di Castellammare di, in provincia di Napoli. Al termine della gara– Casertana vinta 1-0 dalla capolista del girone C di serie C, i tifosi provenienti da Caserta sono entrati in contatto con gli ultras di casa durante il deflusso verso l’autostrada. Glidel reparto mobile della Questura di Napoli hanno effettuato alcune cariche di alleggerimento e lanciato lacrimogeni per disperdere i facinorosi. Tre poliziotti sono rimasti lievemente, mentre diverse auto in sosta sono state danneggiate. L’assalto degli ultras dellasarebbe ...