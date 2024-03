Sviluppo ’green’ per un comparto eccellenza globale

(Di martedì 5 marzo 2024) di Letizia Magnani ’L’innovazione della gomma e della plastica: percorrendo le vie della sostenibilità e della competitività’ è il titolo dell’appuntamento organizzato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno, oggi a Bergamo. Fra gli altri, interverrà anche Massimo Parzani, Presidente dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino. "Gran parte del distretto della gomma si trova fra le province di Bergamo e di Brescia e la produzione si concentra in un territorio abbastanza circoscritto", spiega. L’Associazione produttori guarnizioni del Sebino è il punto di riferimento per ildella lavorazione della gomma del Sebino e riunisce oggi oltre 40 aziende, circa un quarto dell’intero. "Tutte sono unite da una visione d’intenti comune finalizzata a tracciare uno ...

Astoria Wines fa da apripista per i tappi “green” per gli spumanti: Un passo ulteriore sulla via dello Sviluppo sostenibile per il mondo vinicolo, come spiega Antonino La Placa, direttore commerciale Vinventions Italia e Sud Est Europa [...] Arrivano i tappi “green” ...italiaatavola

Transizione 5.0, tutto ciò che bisogna sapere: incentivi, green, formazione: Il piano Transizione 5.0, che è dotato di fondi per 6,3 miliardi di euro ed è in vigore dal 2 marzo 2024, valorizza la transizione ecologica: vediamo aliquote e scaglioni, i beni eleggibili come i sof ...agendadigitale.eu

City green Light ancora con Betobee per transizione e comunicazione digitale: City green Light ha scelto di continuare la collaborazione con Betobee affidando al suo team lo Sviluppo e la comunicazione digital, la gestione dei social media, con l’introduzione su Instagram, e ...engage

Tecnologie green, Lombardia ai vertici con seimila imprese: Secondo l’indagine, la Lombardia è la prima regione italiana per imprese, occupazione e valore, ma anche la prima per numero di imprese che effettuano eco-investimenti (88.020) e per contratti ...ilgiorno

ZTE presenta una soluzione innovativa green per la comunicazione a zero emissioni di carbonio per Telefónica Germany: La soluzione green si distingue per la minima impronta di carbonio ... Ciò non solo riduce le emissioni di carbonio, ma si allinea anche agli elevati standard di Sviluppo sostenibile stabiliti dal ...notizie.tiscali