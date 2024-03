Supplenti ATA PNRR e Agenda sud | agevolati i pagamenti per personale scolastico a tempo determinato

(Di martedì 5 marzo 2024) Buone notizie per ilassunto con contratti anell'ambito dele dell'Sud: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato un nuovo sistema per semplificare la liquidazione delle loro retribuzioni. L'articolo .

Più di 3mila assistenti amministrativi e tecnici Sono senza contratto dal 1° gennaio 2024. Per i collaboratori scolastici il contratto terminerà il 15 di ... (orizzontescuola)

I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono in attesa di ricevere il loro primo Stipendi o del 2024. Secondo il Decreto Legge n. 350/2001, gli Stipendi dei ... (ilmessaggero)

I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono in attesa di ricevere il loro primo Stipendi o del 2024 . Secondo il Decreto Legge n. 350/2001, gli Stipendi dei ... (ilmessaggero)

novità dal contratto Istruzione firmato oggi 18 gennaio 2024 dai sindacati rappresentativi, tranne la UIL scuola RUA. Per la prima volta anche docenti e ATA ... (orizzontescuola)

Stipendio NoiPA marzo 2024: arretrati in arrivo Novità Bonus Mamma: Ultime notizie sullo stipendio NoiPA di marzo 2024: arretrati in arrivo per docenti e ATA Intanto, ci si adegua anche al bonus mamme.tag24

Graduatorie terza fascia ATA, tanti anni inserito ma mai una chiamata: attenzione alla scelta della provincia quando si presenta domanda: Nei prossimi mesi è atteso l'aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia. C'è chi è inserito da tanti anni in graduatoria ma ...orizzontescuola

Supplenti personale ATA: quanti sono Dove lavorano Ecco i dati del Ministero: Il Ministero dell'istruzione ha reso noti i dati relativi alle supplenze al personale ATA per lo scorso anno scolastico. Vediamo nel dettaglio tutti i dati diffusi dal MIM sui Supplenti ATA, distribui ...ticonsiglio