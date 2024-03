Superman | Nicholas Hoult parla della sua preparazione fisica per il ruolo di Lex Luthor

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024), che avrà la parte del malvagio Lex, ha spiegato come si è preparato per le riprese del filmè stato scelto da James Gunn per interpretare il villain Lexe l'attore, durante un episodio del podcast Inside of You, hato di come si è preparato per il. Le riprese dell'atteso film sono iniziate da pochi giorni, in vista dell'arrivo nelle sale nel 2025. La motivazione giustando con il collega Michael Rosenbaum,hato dispiegando: "Mi sto allenando. Sai cosa? C'è quel pezzo in All-Starin cuidel fatto che i ...