Supergirl | la reazione di Melissa Benoist al casting di Milly Alcock nel DCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) L'attrice ha interpretato il personaggio nella serie di CW durata sei stagioni Ildinei panni della nuovadel DC Universe di James Gunn è stato accolto con un po' di timidezza dal web, ma poche ore fa è arrivata ladi, che ha interpretato il personaggio nella serie CW. Fornendo il proprio sostegno allaha dichiarato di ritenere valide tutte le interpretazioni di. "Penso che tutte le versioni del personaggio siano valide per ciò che rappresenta", ha commentato la. "come entità è iconica per un motivo e lo è stata fin dagli anni '50. Personalmente penso che ogni sua …