Supercoppa Uisp | vince il team di Firenze

(Di martedì 5 marzo 2024) Una giornata dedicata alla prima fase dinazionaledi pallavolo mista. La manifestazione, arrivata alla decima edizione, organizzata per il comitatodi Ferrara dalla società Volley2k Ferrara, si è tenuta nel pomeriggio di domenica. Questo a seguito del supporto dell’amministrazione comunale di Poggio Renatico e del vicesindaco Andrea Bergami. L’appuntamento con lanazionalesi è svolto alla palestra comunale di via Leopoldo Testi di Poggio Renatico. A contendersi il passaggio al turno successivo, sono scese in campo le formazioni di Atlantide pallavolo Brescia, Euro due Sorganee il Volley2k Ferrara. Si è aggiudicata la giornata la squadra Euro 2 dindo 2-1 contro Brescia e 2-0 contro il ...

Volley Uisp, l’evento è alla decima edizione. Supercoppa domenica a Poggio Renatico: Si accende la Supercoppa nazionale Uisp di pallavolo mista a Ferrara, con tre squadre in lizza per il passaggio al turno successivo. Il trofeo in palio sarà consegnato dalla squadra vincitrice dell'an ...ilrestodelcarlino

Amatori, ecco i play-off per l’A1. In 12 si contendono l’ultimo posto: Contemporaneamente, in attesa di disputare la Coppa Uisp con le squadre di A1 classificate dal quinto al nono posto (al via il 5 aprile), i tre team già promossi si contenderanno in un triangolare la ...lanazione