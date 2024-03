Super Tuesday | le 5 cose da sapere sull’appuntamento più importante delle primarie Usa

(Di martedì 5 marzo 2024) La corsa per la nomination alla Casa Bianca entra nel vivo. Gli elettori di 15 Stati Usa eisole Samoa vanno alle urne oggi, martedì 5 marzo, nel cosiddetto, l’appuntamento piùdel calendario elettorale americano. Verranno assegnati circa un terzo dei delegati totali (865 delegati repubblicani, 1.420 democratici), ovvero coloro che durante le convention estive di partito sceglieranno il candidato dei due principali partiti che affronterà la gara presidenziale. Due sistemi elettori differenti: maggioritario per il Gop, proporzionale per i dem. Poche sorprese all’orizzonte: sul fronte democratico il presidente uscente Joe Biden gioca la partita da solo. Su quello del Grand Old Party Donald Trump sembra non avere rivali. Nikki Haley è riuscita a strappargli la vittoria alle ...

(Adnkronos) – Il Super Tuesday può risultare fondamentale per le primarie repubblicane e per la definizione del candidato alle elezioni presidenziali Usa 2024.

