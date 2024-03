Sull’Ucraina abbiamo scherzato Pure l’atlantista Rampini in ritirata

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) La traiettoria della difficile guerra in Ucraina dopo l’invasione russa partorisce stelle cadenti, commentatori convinti di un’idea che ora predicano l’opposto senza nemmeno un plissé. Nell’orda si riconoscono le bretelle del giornalista del Corriere della Sera Federico. In un video all’interno della sua rubricaci spiega che “bisogna parlare del futuro dell’Ucraina in termini realistici che significa anche crudeli”. “Nei vertici militari americani – spiega– pochi si illudono che sia possibile liberare tutta l’Ucraina dalla Russia”.teorizzava la completa vittoria sul campo dell’Ucraina. Ora ammette: impossibile liberare i territori occupati Qui allo spettatore sorge il primo velenoso dubbio. Ma come? Ma non era lo stessoun’esponente di quella folta schiera che ...