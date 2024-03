Sul ring con Massimo Pericolo e Ivan Zucco

trasferta internazionale in Inghilterra per il Team Jakini. Lorenzo Corsetti e Daniel Velea torneranno sul ring sabato 9 marzo a Barnsley nel Championship ... (sport.quotidiano)

La posizione della Cina sulla guerra in Ucraina non è cambiata rispetto ad un anno fa. Ma gli Usa ora non accettano più ambiguità. The post Così gli Usa ... (it.insideover)