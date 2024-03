Su La7 tornano le ‘Inchieste da Fermo’ di Federico Rampini: Dopo il debutto nella scorsa estate, su La7 torna Inchieste da Fermo, il programma guidato dal giornalista, scrittore, editorialista e saggista Federico Rampini. Il nuovo ciclo si allunga a quattro ...davidemaggio

La volta buona ottiene la conferma su Rai 1: la rivincita di Caterina Balivo a suon di ascolti: La volta buona ottiene la conferma. Caterino Balivo la sua personale rivincita. Dopo un inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante – segnato da numeri al di sotto delle aspettative e fin troppo ...libero

Benigni torna in tv: “Berlinguer puro come un bambino. Il comunismo era una fiaba. Le case del popolo Ora fanno la lap dance”: Roma – Roberto Benigni è tornato in tv, ospite di Corrado Augias a La torre di Babele, su La7, per presentare “Berlinguer ti voglio bene”, il film di Giuseppe Bertolucci, trasmesso proprio su La7.ilsecoloxix