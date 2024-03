Stupro gruppo | 8 anni e 8 mesi a minore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 5 marzo 2024) 12.25 Il Gup del Tribunale per inni ha condannato a ottoe ottol'uniconne che lo scorso 7 luglio ha partecipato allodidi una 19enne a Palermo in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Il Pm aveva chiesto 8. Per losono accusati anche sei maggiorenni che sono in carcere in attesa del processo che inizierà il mese prossimo. Anche loro hanno chiesto il giudizio con rito abbreviato.