Stupro di Palermo | per il branco arriva la prima condanna | 8 anni e 8 mesi all’unico minorenne

(Di martedì 5 marzo 2024) «Mi sono accasciata per tre volte. Io non volevo avere rapporti sessuali, non mi muovevo, ho gridato, sono caduta a terra battendo anche la testa. Ma loro non si fermavano…»: è solo l’incipit del racconto dell’orrore che ha reso tra le lacrime la 19enne vittima dellodel(composto da 7 ragazzi) del 7 luglio. Una violenza perpetrata in un luogo appartato vicino al lungomare del Foro Italico di, in un cantiere abbandonato, in piena estate. Abusi inferti incuranti delle richieste della vittima a desistere e a qualunque richiamo a qualsiasi forma di pietà… Per quello scempio, oggi èta laper lodi gruppo di. Il gup del tribunale per i minorenni hato a 8 ...