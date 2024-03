Stupro di Palermo | condannato a 8 anni e 8 mesi l’unico minorenne del gruppo I genitori della vittima | «Ristabilita la verità»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) È arrivata la prima condanna controdelaccusato di aver compiuto una violenza sessuale su una 19enne lo scorso 7 luglio a, nei pressi di un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8durante il processo con rito abbreviato ma il giudice per le udienze preliminari ha comminato una pena maggiore: 8e 8di carcere. Ilera stato arrestato ad agosto e, dopo un breve periodo di affidamento in comunità, era stato trasferito nuovamente nel carcere di Malaspina per il contenuto di alcuni suoi post che sembravano quasi rivendicare l’accaduto.violenza sono accusati anche altre sei persone, che si trovano in carcere e hanno chiesto ...