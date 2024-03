Stupro di Palermo | condannato a 8 anni e 8 mesi l' imputato più giovane

(Adnkronos) – E' arrivata oggi, 5 marzo, la prima condanna per lo Stupro di gruppo di Palermo . Il gup del tribunale per i minorenni ha condanna to a 8 anni e 8 ... (periodicodaily)

Stupro di gruppo a Palermo, condanna a otto anni per l’imputato minorenne: Palermo – Il gup del tribunale per i minorenni ha condannato a otto anni e otto mesi l’unico minorenne che lo scorso 7 luglio ha preso parte allo Stupro di gruppo di una diciannovenne a Palermo in un ...livesicilia

Lo Stupro di gruppo al Foro Italico, condannato a 8 anni e 8 mesi l'imputato minorenne: Otto anni e otto mesi di carcere. Questa è la condanna inflitta a R. P., l'unico dei sette ragazzi coinvolti nello Stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico a luglio, che all'epoca dei fatti era ...palermotoday