Stupro di gruppo al Foro Italico | c’è la prima condanna | 8 anni e 8 mesi di carcere per l’unico minorenne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) C’è laper lodiavvenuto a Palermo la scorsa estate. Il gup del tribunale per i minorenni Maria Pino hato a ottoe ottoche il 7 luglio 2023 ha preso parte alla violenza ai ddi una diciannovenne, in un cantiere abbandonato del. Il processo si celebrava in abbreviato. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna aveva chiesto 8. Chi sono gli accusati dellodiPer la violenza sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao che, in questo ...