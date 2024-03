Studio del PoliMi | anche l’agricoltura può inquinare

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – L'impatto dell'agricoltura sull'inquinamento in Lombardia è paragonabile all'urbanizzazione, all'industria e ai trasporti. A rivelarlo è unodel Politecnico di Milano – pubblicato sulla rivista Chemosphere – che ha quantificato l’impatto legato ai terreni agricoli sulla distribuzione spaziale della concentrazione di polveri sottili (PM2.5) in Lombardia, mostrando come esso sia paragonabile a quello