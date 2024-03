Stramilano 2024 | quando sarà e come iscriversi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 5 marzo– La corsa più importante della città è arrivata alla cinquantunesima edizione: il 24 marzo prenderà il via la, la corsa non competitiva più famosa d’Italia. Presentata oggi a Palazzo Marino, la manifestazione si può percorrere sulla distanza di 21, 10 e 5 chilometri e partirà da piazza Duomo e piazza Castello, punti di ritrovo storici per l'accoglienza degli atleti. Nel 2023, per la 50ma edizione, i partecipanti sono stati più di 60mila. "Da più di 50 anni laci ricorda che lo sport avvicina le persone e che correre all'aria aperta insieme a familiari e amici fa bene al corpo e alla mente" ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, che ha puntualizzatola corsa sia "capace di coinvolgere milanesi, runner professionisti e amatoriali". La corsa cittadina ha sempre ...