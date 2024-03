Starfield | hotfix disponibile in attesa della grande patch del 6 marzo

(Di martedì 5 marzo 2024) Un nuovopera sorpresa. L’aggiornamento precede di qualche giorno la nuovaprevista per questa settimana. Il 2024 diha l’importante responsabilità di continuare a tenere i fan attaccati all’universo creato da Bethesda. Un nuovo update era già pianificato per i prossimi giorni, ma evidentemente le correzioni introdotte dall’appena rilasciato non potevano attendere. Come leggiamo su X, l’consente di evitare che alcune quest si bloccassero, impedendo ai giocatori di portarle a termine. Con la correzione questi problemi segnalati dovrebbero essere stati risolti. Per quanto riguarda l’update principale, la data stabilita è il 6, quando l’aggiornamento arriverà in beta su Steam. Al centro ...

