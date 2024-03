Star Wars | i vecchi spot della birra con Palpatine sono geniali e rinfrescanti! VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 5 marzo 2024) Fan didi tutto il mondo, accorrete! Perché stanno diventando velocemente virali alcuni filmati che mostrano dei brevipubblicitari di origine cilena che nel 2003andati in onda nella tvnazione sudamericana nel corsotrasmissione dei tre film originali di. In questidi 20 anni fa, si può notare come alcunitelevisivi di birre locali siano stati inseriti in maniera geniale all’interno dell’azione del film, per evitare stacchi commerciali troppo bruschi tra la messa in onda del film e la pausa pubblicitaria. Around 2003 in Chile, when the original trilogy ofbegan airing on television there, they did this funny thing to ...