Stadio Milan | Giorgio Furlani è sicuro | scelta fatta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024) Continua il dibattito attorno al futuro dellodel: le parole dell’amministratore delegato rossoneroSan Siro o San Donato, quale sarà il futuro dellodel? Il club rossonero ha deciso di lasciare la Scala del Calcio per costruire un nuovo, ma sarà tutto tranne che facile. Il Sindaco dio Giuseppe Sala è riuscito a convinceree Inter ad ascoltare la proposta di WeBuild, società che avrà tre mesi per presentare un piano per la ristrutturazione di San Siro che non comporti la chiusura dello. In attesa di scoprire se ci riusciranno l’impressione è che il Diavolo sia intenzionato a continuare sulla sua strada. Intervenuto a margine di Investopia 2024, ...