Stadio Milan | adesso il sindaco Sala ha fretta | a breve la decisione…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 5 marzo 2024)il primo cittadino Beppeha: fissato un vertice con le squadre e in arrivo la decisione finale… La questionein casaè ormai diventata una telenovela. O meglio, ilBeppevuole insistere per provare a convincere le due formazioniesi a rimanere a San Siro. Ipotesi che, però, sembra remota, almeno per quanto riguarda il club di via Aldo Rossi, visto che la dirigenza ha già investito 40 milioni di euro per diverse operazioni, tra le quali anche l’acquisto del terreno nell’area di San Donato. Il primo cittadinoese non si vuole, comunque, arrendere e negli ultimi giorni ha accelerato le operazioni per capire il reale interesse delle due ...