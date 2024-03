Stadio Franchi | il governo conferma i 55 milioni per il restyling Si farà anche la copertura

(Di martedì 5 marzo 2024) Si potrà fareladello. Ilha comunicato lo stanziamento dei 55mancanti, che serviranno per il completamento della, che finora sembrava mancare L'articolo proviene da Firenze Post.

“I 150 milioni di euro a disposizione del Comune di Firenze per fare il restyling dello stadio Franchi che abbiamo già appaltato, avendo le ditte già al ... (sportface)

Firenze, 5 marzo 2024 – La svolta è arrivata. La quota di 55 milioni di euro che era stata definanziata per il Restyling dello stadio Artemio Franchi di ... (lanazione)

Quella arrivata oggi da Palazzo Vecchio è una notizia che ha del clamoroso per la Fiorentina e lo stadio Franchi . Il progetto di rifacimento... (calciomercato)

Nardella: “Per Metrocittà Firenze confermati 55 mln PNRR, finiremo i lavori dello Stadio”: Lo Stadio Artemio Franchi sarà ultimato con i fondi del PNRR. Lo ha detto il sindaco Nardella a margine di un incontro parlando di “clamorosa novità”. Confermati, dunque, i 55 mln definanziati in un ...controradio

DAL PIT-STOP AL BRAGLIA E LA COPERTURA INCERTA AL DECRETO "SALVA Franchi": Dalla ricerca frenetica di uno Stadio alternativo al Franchi durante i lavori del restyling e i cantieri costretti a partire senza copertura fino a sabato alla possibilità di restare ...firenzeviola

Stadio Franchi, confermati i fondi per il restyling: "Abbiamo fatto solo il nostro dovere, senza tante chiacchiere e dopo mesi e mesi di lavoro. Ma il governo non potrà dare i fondi mancanti per il Franchi". Lo afferma il senatore di… Leggi ...informazione