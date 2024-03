Squalificati 28esima giornata di Serie A | non solo Leao e Vlahovic | sono 14!

Cremo, a Modena non sentire: La vittoria del Parma a Terni e la sconfitta del Palermo a Brescia come antipasti di una giornata, la 28esima, che oggi vivrà il suo clou tra Como e ...cremonaoggi

UN FINALE DISASTROSO, IL MODENA PERDE CON L’UOMO IN PIU’. DECISIVO BIANCHETTI AL 95'.: Modena e Cremonese in campo per la 28esima giornata di Serie B. I canarini ritrovano in casa i grigiorossi, che all’andata si imposero allo Zini con un sonoro 4-0. Bianco senza i due Squalificati Duca ...tvqui

Castori carica il suo Ascoli: “Vogliamo portare a casa la vittoria, sarà una gara delicata”: Una sfida difficile, quella valida per la 28esima giornata di Serie B, che vede i bianconeri reduci dal pareggio interno contro il Brescia. In panchina torna Fabrizio Castori, che nell’ultimo turno ha ...lanuovariviera