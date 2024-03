Spunta un nuovo fiore sulle Orobie | la genetica conferma l’originalità della scoperta

(Di martedì 5 marzo 2024) Val Seriana. Da un’intuizione degli studiosi e da una tesi di ricerca di una studentessaStatale di Milano, alla prova inconfutabilescientifica di un nuova specie che testimonia la ricchezza floristica delle nostre montagne. Una nuova varietà di campanula è stata ufficialmente individuata nelle Prealpi Bergamasche da un gruppo di ricerca coordinato dall’Università degli Studi di Milano, in sinergia con il gruppo Flora Alpina Bergamasca e con l’Università di Siena. È la Campanula bergomensis, organismo caratterizzato da una crescita in ambienti particolari, su conoidi detritici carbonatici di bassa quota, e la cui presenza è stata fino ad ora attestata in alcune valli sull’altopiano di Clusone. “La pianta non è saltata fuori dal nulla: sono trent’anni che la osserviamo – racconta Luca Mangili, presidente di Flora ...

Campinoti contro Poggianti, nuovo round. Lite per incassare il sostegno di Udc e Pli: Simboli contesi nei manifesti. Rossi (Partito Liberale): "Accordo provinciale con Forza Italia, appoggiamo il candidato di centrodestra". Mencattini (Unione di centro): "La dirigenza locale ha espress ...lanazione

Nuovi locali sul canale del Waterfront, Spunta l’idea Flavio Briatore: L’interesse di Briatore per Genova, e in particolare per il nuovo quartiere del Waterfront, è confermato da diversi ambienti in città e la questione sta molto a cuore anche al sindaco Marco Bucci, che ...genova.repubblica

I vescovi toscani incontrano il Papa. Quattro nomi per il dopo Betori. Spuntano Malpelo e Bulgarelli: Sta prendendo corpo l’ipotesi di una terna da sottoporre al Santo Padre con i due sottosegretari Cei. Restano in primo piano Castellucci e Bellandi, che potrebbe prendere la via di Pisa. Lojudice vers ...lanazione

Via Morghen, via ai lavori ma Spuntano altri dissesti: Insomma, non c’è pace per via Morghen, da un lato si avviano i lavori per la soluzione di un problema, dall’altro si ricomincia con la scoperta di un nuovo guaio, che era sotto gli occhi di tutti, e ...ilmattino

Sindaco Gr, Si possono cercare mostri per tutti usi, ma quando Spunta sole, poi, si resta delusi: Vivarelli Colonna: "Si possono cercare mostri per tutti gli usi, ma quando Spunta il sole, poi, si resta delusi" ...maremmanews