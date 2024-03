Sporting-Atalanta in tv | probabili formazioni e orario Dove vedere l’ottavo di Europa League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Bologna, 5 marzo 2024 – L’dovrà ritrovare la sua proverbiale intensità in. Il trittico di partite in campionato, tutte ravvicinate, non ha dato frutti importanti con le sconfitte contro Inter e Bologna e il pareggio stentato con il Milan, ma ora riprende l’e la Dea affronterà un avversario conosciuto perché già affrontato, con successo, nella fase a gironi. Si parte mercoledì 6 marzo con l’andata degli ottavi di finale a Lisbona contro lodi Amorim, battuto in casa a ottobre al termine di una prestazione autorevole. Al ritorno, invece, fu uno a uno ma il risultato non ha pregiudicato il primo posto della Dea che ha saltato il turno di spareggio. Da adesso si fa sul serio, non si può più steccare e unaal massimo può anche sperare di ...