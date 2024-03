Spiata Capitale | parla Raggi | dossieraggi sono l' antitesi della democrazia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) Come raccontato da Il Tempo in questi giorni anche la corsa al Campidoglio è finita sotto la lente degli "spioni" al centro dell'inchiestaProcura di Perugia di Raffaele Cantone sugli accessi illeciti alle banche dati dello Stato. Un cortocircuito mediatico-giudiziario partito dall'esposto del ministro Guido Crosetto dopo un articolo del Domani. Ebbene, tra i nomi "attenzionati" dal finanziere distaccato alla Direzione nazionale antimafia che materialmente ha effettuato le migliaia di ricerche abusive, c'è anche quello del capo del cerimoniale di Virginia, Roberto Sorbello, detto "Mr Wolf" come il personaggio di Pulp Fiction che "risolve i problemi". L'allora sindaca di Roma è finita nel dossier, per la festa organizzata la sera del 20 luglio 2021 sulla terrazza del lussuoso hotel Bernini di piazza Barberini. Le ...