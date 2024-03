Spezia | la strada per la salvezza si fa in salita

(Di martedì 5 marzo 2024) L’orlo del baratro si avvicina, con ladiretta a sei punti e l’obiettivo massimo che sembra essere la roulette russa dei playout. La vittoria non è arrivata nemmeno contro un Bari modesto, al termine di una prestazione neanche malvagia, certamente sfortunata, ma terribilmente inconcludente sotto porta. Questa domenica barese ha portato preoccupazioni e perplessità. L’infortunio patito da Di Serio rischia di essere decisivo, pensando a chi mai d’ora in poi farà i gol che l’ultimo arrivato avrebbe potuto garantire, a patto che gli fosse arrivato qualche pallone. Tocca a D’Angelo trovare soluzioni, ammesso che ce ne siano. Se poi si pensa davvero di fare a meno del poco talento che c’è, sarà molto dura evitare la retrocessione, prima ancora che aggrapparsi ai playout. Pensando a Modena, la Cremonese ha vinto in 10, alzando l’intensità nel finale; pensando alla ...

A Corniglia solo in treno. Frana blocca la strada: "Siamo isolati nel borgo": Il sindaco chiede all’Asl l’apertura di un presidio sanitario con un medico. Disagi per residenti e turisti. Smottamenti anche a Levanto e Monterosso.lanazione

La scuola 2 Giugno perde pezzi. Cemento cade dal muro sulla strada: Genitori allarmati dallo stato di scarsa manutenzione della facciata dell’edificio. La zona è stata transennata ...lanazione

Liguria, assicurazione auto: a Genova e La Spezia oltre il 3 per cento pagherà di più a causa di un incidente: Secondo i dati raccolti dall’osservatorio di Facile.it, se in Italia il 2,33% degli automobilisti si trova a fronteggiare un aggravio dei costi assicurativi dovuti a sinistri, in Liguria la situazione ...cittadellaspezia

I danni del maltempo: tecnici al lavoro per riaprire la strada per Corniglia. Per Levanto si procede a senso unico alternato: Una seconda frana è presente lungo la SP 43 di Levanto, in questo caso si tratta di un movimento di terra che ha interessato una corsia. La strada, dopo l’intervento dei tecnici della Provincia, è ...cittadellaspezia

Maltempo in Liguria, notte di smottamenti e piccole frane. Ecco le strade interrotte: Durante la notte uno smottamento ha riguardato la strada provinciale 43 tra Levanto e Monterosso, chiusa tra le località di Legnaro e Chiesa Nuova. La Provincia della Spezia segnala inoltre ...ilsecoloxix