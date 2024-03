Spettacolo al Moderno In teatro per Abio Tutta quella musica che fa bene ai bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) A suon diper un progetto speciale organizzato da un’associazione altrettanto speciale. Ancora una voltaorganizza un’evento per la raccolta fondi del progetto "Il bambino al centro", che garantirà un nuovo look, molto accogliente al reparto di Pediatria. Un progetto a misura di bambino. Al momento il ricavato è ad un buon punto, grazie alle iniziative proposte fino ad oggi che hanno portato ad un ottimo risultato, ricoprendo l’ottanta percento della somma necessaria per i lavori. Anche se l’attenzione non deve calare. L’eventole "Tutti insieme per" andrà in scena domenica alle 21 al, con il patrocinio e collaborazione del Comune di Grosseto. Un’occasione non solo per donare, ma anche per assistere ad unoche ...