Le spese mediche sono rimborsabili anche se non scaturiscono da prestazioni e servizi offerti dal SSN. La Cassazione fa il punto. Come in molti già sapranno, ... (informazioneoggi)

Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di contributi economici per il rimborso del ticket sanitario. Tra le direttive della Asl sono cambiate le ... (lanazione)

È tempo di iniziare a riordinare i documenti per la compilazione del Modello 730: attenti alle spese mediche per non perdere le detrazioni. Si avvicina la ... (informazioneoggi)

Spese mediche, bonus casa e redditi: arriva il 730 ultrasemplificato: Un 730 sempre più fai da te. Dalla dichiarazione precompilata si passa a quella semplificata. Il Fisco prepara un nuovo meccanismo di dialogo con i ...ilsole24ore

Detrazione Spese mediche: Perchè mia moglie (siamo in separazione dei beni, ma conviviamo nella stessa casa ) non ha diritto alla detrazione delle Spese mediche E' titolare di una pensione di importo minimo e nel 730 precompi ...corriere

Fvg. In corsia ci sono 155 medici gettonisti: in un anno sono stati sborsati 7 milioni di euro per pagarli: La Corte dei Conti ha fatto un numero decisamente importante: la Regione Fvg per far lavorare i gettonisti, ossia i medici che operano a prestazione negli ospedali, ha speso 7 milioni di euro. Un solo ...ilgazzettino