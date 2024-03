Spesa altissima | il budget chiesto da Conte per il calciomercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 5 marzo 2024) Antonioè uno dei pezzi pregiati in vista della prossima estate, l’allenatore pugliese ha posto delle condizioni per il suo ingaggio. Francesco Calzona, tecnico del Napoli, sta riscuotendo consensi su consensi. Dal suo avvento al Napoli, lo storico vice di Maurizio Sarri e Luciani Spalletti, ha rivitalizzato la squadra campione d’Italia. Prima il pareggio con il Barcellona, poi la roboante vittoria di Sassuolo, infine, il due ad uno contro la Juventus, secondo scontro diretto vinto in stagione dai partenopei, fino a quel momento usciti vittoriosi unicamente contro l’Atalanta. L’idea che l’attuale commissario della Slovacchia possa essere confermato l’anno prossimo, sta certamente sfiorando la mente di Aurelio De Laurentiis, molte indiscrezioni stanno infatti venendo fuori in tal senso, una riconferma che però, visti i vincoli della federazione slovacca, non ...