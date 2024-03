Speciale 8 Marzo | un tuffo negli anni ‘70 per donne nostalgiche e frizzanti La location da non perdere

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Cucina verace, sapori internazionali e intrattenimento danno vita ad una destinazione imperdibile per festeggiare la giornata internazionale della donna Fresco e pungente come la menta, rivoluzionario come gli’70, benvenuti da Piperita: nella centrale zona di via Torino, il secondo ristorante e cocktail bar ideato e curato da Gruppo Tavola. Con la sua atmosfera ispirata al celebre Piper di Roma e il suo design pop, Piperita è un inno alla spensieratezza e alla gioia di vivere, che accoglie i clienti in un ambiente unico nel suo genere. Giraffe, sfere stroboscopiche e scritte al neon sono solo alcuni dei dettagli sorprendenti nei quali immergersi. Da nonle illustrazioni dell’artista Andrea Casagrande, che ha interpretato lo stile del locale attraverso il suo tratto caratteristico. Il menù, tradizionale e verace, riserva un’attenzione ...