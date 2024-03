Spaccia manzo per carne di zebra L' accusa delle Iene affonda Filetteria Italiana che sta per fallire

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 5 marzo 2024) Uno che dedica la sua società a Sun Tzu, il generale e filosofo cinese autore dell’”Arte della Guerra”, deve essere per forza pronto alla battaglia. Ne avrà bisogno Edoardo Maggiori, fondatore del gruppo Sun Tzu Consulting, frastornato ma agguerrito. La sua, il brand di ristoranti “carnivori” che è stato una storia di successo nel “food retail” nazionale, sta per. «Sto affrontando una procedura preconcorsuale – ci dice -. Ho perso tutto ma sto cercando di salvare il salvabile, di strappare il cerotto con l’acqua, sperando di tutelare i dipendenti, in modo che in questa storia non perdano tutti». L'interno di uno dei locali diIl boom, poi il crollo Maggiori fondanel 2015, quando ha appena 23 anni. ...