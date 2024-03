Spaccata col tombino. Scattano le manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) La vetrata d’ingresso mandata in frantumi con unpreso dalla strada, l’irruzione nel negozio per prendere il registratore di cassa e la rapida fuga a piedi per cercare di far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un piano riuscito solo a metà, concluso con l’arresto in flagranza. È successo nella notte tra domenica e ieri in via Martiri Partigiani a Stradella, con laai danni del negozio di abbigliamento per bambini "Peperino". I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella erano già in zona e hanno sentito la sirena dell’allarme, intervenendo in pochi istanti sul posto. I ladri, probabilmente due uomini, si erano già allontanati, forse dividendosi. In zona sono arrivate in breve anche pattuglie delle Stazioni di Stradella e Montù Beccaria, che hanno perlustrato le vie limitrofe. E a poche ...