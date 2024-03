Sostegno alla filiera | accordo con Bluenergy

Il governo tedesco e la supposta convocazione del l’ambasciatore a Mosca Il governo tedesco ha smentito la convocazione del proprio ambasciatore a Mosca in ... (newsnosh)

LA NORMATIVA . Nuova grana in vista per il mondo della Scuola: nel decreto Milleproroghe non è passata la norma che consentiva, attraverso le Gps, di assumere ... (ecodibergamo)