Sorteggio Indian Wells 2024 | Sinner trova uno dei peggiori agli ottavi Arnaldi e Cobolli sfortunati

(Di martedì 5 marzo 2024) Si è tenuta dopo le 00.00 italiane la cerimonia deldel tabellone principale del Masters1000 di. Sul cemento outdoor della California si prevede un torneo di altissimo livello, visto il roster dei partecipanti. Novak Djokovic (n.1 del mondo) torna a giocare in questo evento a distanza di cinque anni dall’ultima volta, dopo i problemi legati al vaccino anti-Covid che non gli avevano permesso di affrontare la trasferta negli States. Il nome di Nole si aggiunge a quello di Rafa Nadal, altro esponente della vecchia guardia e nel tabellone principale grazie alla regola del ranking protetto, in campo dopo due mesi dopo l’infortunio nell’ATP250 di Brisbane. Chiaramente, grande attesa per Jannikche, dopo i successi negli Australian Open e di Rotterdam, è tra i favoriti per il successo di questo ...